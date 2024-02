Aggiornamento graduatorie ATA, dai 24 mesi alla terza fascia. Nuovi titoli e profili all’orizzonte, ecco cosa bisogna sapere – DIRETTA ore 14:00

Le novità intervenute per i vari profili Ata nel CCNL scuola 2019-2021, in un primo momento avevano fatto pensare che l’aggiornamento delle graduatorie Ata di terza fascia, sarebbero slittate di un anno. Apprendiamo ufficialmente, dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, che è stato dato l’ok alla riformulazione dell’emendamento che consentirà il regolare aggiornamento delle graduatorie di terza fascia Ata per le supplenze di tutti i profili del personale Amministrativo, Tecnico e ausiliario. In buona sostanza già a maggio 2024 si potranno aggiornare le suddette graduatorie per il triennio 2024/2025; 2025/2026 e 2026/2027. In buona sostanza, chiunque potrà inserirsi in graduatoria terza fascia Ata, anche per la prima volta, anche senza il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, avendo un anno di tempo in più per acquisirla.

La nuova norma sulla certificazione digitale

Nell’art.59 del CCNL scuola 2019-2021 è scritto che: “I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l’accesso dall’esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione

internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse”.

Nella dichiarazione congiunta in calce all’art.59 è specificato: “Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.

Classificazione del personale ATA

Il sistema di classificazione del personale ATA è articolato in quattro Aree, cui

corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze

professionali, responsabilità e autonomia: