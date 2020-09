Aggiornamento RAV e PTOF, indicazioni per l’a.s. 2020/21

In vista dell’aggiornamento annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche, il MI ha pubblicato la nota 17377 del 28 settembre, contenente indicazioni per l’a.s. 2020/2021.

La nota riguarda, in particolare, l’aggiornamento e la pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano Triannale dell’Offerta Formativa (PTOF).

RAV

Le scuole possono rivedere ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, solo se necessario, alla regolazione o ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo in particolare con attenzione alle ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e all’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica.

Nel periodo di apertura delle funzioni (dal 30 settembre 2020 e fino alla data di inizio della fase delle iscrizioni) ogni scuola procede autonomamente alla pubblicazione del RAV sul portale “Scuola in chiaro”. Dopo il termine di chiusura delle funzioni la pubblicazione sul portale “Scuola in chiaro” avviene comunque in automatico per tutte le scuole, anche per quelle che non avessero ritenuto necessario aggiornarlo.

PTOF

L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in considerazione di due aspetti, normativamente previsti:

il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa: nel PTOF deve infatti essere allegato o integrato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

Anche in questo caso, le funzioni della piattaforma PTOF in ambiente SIDI saranno attive a partire dal 30 settembre 2020 e fino alla data di inizio della fase delle iscrizioni.