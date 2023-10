Aggiornamento terza fascia personale Ata, quando è previsto e quali novità?

Quando è previsto l’aggiornamento delle graduatorie terza fascia Ata e quali potrebbero essere le novità sulla valutazione dei titoli? A rispondere, nel corso della diretta del 18 ottobre dal titolo “Gps docenti e terza fascia Ata: i prossimi adempimenti” l’esperto di normativa scolastica Salvatore Pappalardo:

“Il 2024 è un anno importante, non solo per i concorsi. Per quanto riguarda il personale Ata terza fascia, l’ipotesi di contratto 2019-21 ha introdotto delle novità, non solo ha rivisto le aree ma anche i titoli culturali per accedere ai vari profili personali.

Quando uscirà l’ordinanza? “In linea di massima entro la primavera 2024, anche se da indiscrezioni sembra si possa anticipare questa data. L’ipotesi di contratto prevede questi nuovi aggiornamenti, nuovi titoli, soprattutto il certificato internazionale di competenze digitali che è un titolo che va conseguito per chi non ne è in possesso, entro il termine di scadenza. Chi non dovesse averlo o decade dalla graduatoria o, se ha un giorno di supplenza, ha un anno di tempo per poterlo conseguire.

Consigliamo di verificare la propria posizione al fine di evitare di essere cancellati dalla graduatoria, fermo restando che queste situazioni potrebbero essere modificati all’atto della pubblicazione dell’ordinanza.

L’area nuova che è stata inserita nei profili del personale Ata terza fascia è quella degli operatori che hanno delle specializzazioni in più rispetto ai collaboratori: svolgono un’attività non specialistica di assistenza ma di monitoraggio alle esigenze specifiche dell’istituzione.

La vecchia area D è invece diventata “area delle funzioni dell’elevata qualifica” in cui si inseriscono i Dsga. I titoli per accedere in questo caso saranno diversi, non sarà il diploma ma la laurea e in più quel certificato internazionale di alfabetizzazione digitale che è previsto per tutti i profili professionali.

Chi è in servizio e non ha completato i tre anni cosa dovrà fare? L’art. 59 comma 10 prevede espressamente che dovrà conseguirlo lo stesso mentre per i 24 mesi con graduatorie ad esaurimento non è previsto.

Con la digitalizzazione della scuola e l’informatizzazione dei servizi diventa essenziale che il personale di segreteria sia in grado di operare in questa direzione”.