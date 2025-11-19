Al Festival Orientamenti di Genova, otre 30mila presenze già al primo giorno

Nella prima giornata della trentesima edizione del Festival dell’educazione e della formazione ‘Orientamenti’ in corso ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, in svolgimento fino a venerdì 21 novembre, si sono avuti oltre 30 mila presenza.

Un segnale importante che fa capire quanto i ragazzi abbiano bisogno di indirizzi utili per una scelta ragionata e soprattutto funzionale ai loro interessi e alle loro aspirazioni.

Infatti, riporta l’Ansa, dall’apertura del mattino fino al tardo pomeriggio gli spazi espositivi, i laboratori e le sale conferenze hanno registrato un flusso costante di studenti, genitori, docenti ed educatori, con molti appuntamenti al completo già da giorni tramite prenotazione online.

L’edizione di quest’anno, che conferma l’evento di Genova un punto di riferimento nazionale strategico per l’orientamento e la formazione, ha ancora una volta validato tre grandi percorsi: Human, Stem e Hands all’interno dei quali si articolano incontri, testimonianze e attività pratiche.

A questi si affiancano quattro aree tematiche: ‘Conosci il lavoro’, ‘Conosci la formazione’, ‘Conosci la società’ e ‘Conosci te stesso’, pensate per rispondere in modo mirato alle esigenze dei diversi target: studenti, giovani in cerca di occupazione, genitori ed educatori.

In questa prima giornata presenti maestri pasticcieri, giornalisti (Giovanna Botteri) e anche l’astrofisica Amalia Ercoli Finzi (Stem) che si sono intrattenuti con gli studenti, intorno ai percorsi professionali e alle idee su un possibile futuro di soddisfazione.

Ed è stato pure assegnato il Premio Sportivo Ligure dell’Anno, ospitato per la prima volta all’interno del Festival, in un anno particolarmente significativo per la Regione, proclamata Regione Europea dello Sport 2025, a Lorenzo Mark Finn, campione del mondo Under 23 di ciclismo; a Luca Porro, protagonista del Mondiale di volley vinto dall’Italia nelle Filippine; a Giulia Segatori, atleta della Nazionale di ginnastica ritmica reduce dal successo in Coppa del Mondo.

Tuttavia l’evento più importante e l’occasione fondamentale che si vuole destinare agli studenti, riguarda l’ampia panoramica sull’offerta formativa regionale e nazionale: stand di scuole, Its Academy, università ed enti di formazione, contenuti dedicati alle professioni emergenti, occasioni di confronto con il mondo del lavoro e laboratori pratici.