Alfabetizzazione digitale Ata: la CIAD rilasciata da istituto scolastico non necessita di accreditamento Accredia

L’art. 59 del nuovo CCNL precisa che “i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse”.

Dunque la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è ormai requisito d’accesso per le graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia ATA, per tutti i profili tranne collaboratore scolastico.

Quale corso di alfabetizzazione digitale conseguire?

La dichiarazione congiunta n. 5 precisa che “per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei”.

La certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste: “conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.

La CIAD di Accademia

La Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale offerta da Accademia è rilasciata dall’Istituto Salvemini, scuola paritaria riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 1 della Direttiva N. 170/2016, dunque soggetta a competenza ministeriale. Il comma 6 specifica che le istituzioni scolastiche sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessita di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

L’Istituto Salvemini pertanto non risulta nell’elenco Accredia in quanto scuola paritaria, e, come tale, il suo accreditamento (e dei suoi corsi) compete al Ministero dell’Istruzione.

Infatti, Accredia non eroga servizi di accreditamento che competono alle Autorità (Ministeri e Regioni).

