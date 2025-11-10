Algoritmi e supplenze GPS: rischi, errori e rimedi giudiziari – DIRETTA venerdì 14 novembre ore 16,00

Algoritmi e supplenze GPS: rischi, errori e rimedi giudiziari – DIRETTA venerdì...

La corretta compilazione dell’istanza per le 150 preferenze nella procedura delle supplenze scolastiche è diventata, dal 2020/2021, un atto vincolante con conseguenze giuridiche dirette per i docenti. Non si tratta più di una semplice dichiarazione di intenti: ogni errore, omissione o scelta poco strategica può compromettere l’assegnazione dell’incarico, anche in presenza di punteggi elevati.

Gli errori più comuni includono il mancato inoltro della domanda, scelte limitate o poco strategiche, omissioni relative a precedenze e riserve di legge, o incoerenze nella tipologia di contratto. Una volta inviata, l’istanza non è modificabile, e ciò rende fondamentale conoscere a fondo il meccanismo di assegnazione.

Accanto agli errori umani, il sistema automatizzato presenta criticità strutturali. L’algoritmo delle GPS può generare disfunzioni come scavalcamenti di docenti con punteggio superiore, incapacità di completare cattedre parziali e meccanismi che considerano erroneamente rinunciatari candidati che, invece, desiderano essere ricollocati. Inoltre, l’accuratezza dei dati a monte, inseriti dagli Uffici Scolastici Provinciali, è cruciale: cattedre mancanti nel database restano “invisibili”, penalizzando candidati meritevoli.

A fronte di queste criticità, molti docenti hanno intrapreso azioni legali. Il contenzioso è spesso l’unica via per ottenere tutela, soprattutto in assenza di soluzioni conciliative offerte dal sistema automatizzato.

Per approfondire questi temi, La Tecnica della Scuola ha inaugurato la nuova stagione della rubrica “L’avvocato risponde”, un ciclo di incontri in diretta dedicato al diritto scolastico, seguito da docenti e personale della scuola. La prima puntata, in programma venerdì 14 novembre alle ore 16.00 sui canali YouTube e Facebook della testata, vedrà protagonisti gli avvocati Dino Caudullo e Mariaconcetta Milone. L’argomento sarà “Algoritmi e supplenze GPS: rischi, errori e rimedi giudiziari”, con focus sulle criticità delle nomine, errori di assegnazione e possibili tutele per il personale precario.

La rubrica, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, proseguirà nelle settimane successive affrontando altri temi di grande interesse per la comunità scolastica, come graduatorie ATA e incompatibilità nel pubblico impiego, fornendo strumenti concreti e aggiornati a chi vive quotidianamente la scuola.