Alunna 14enne non vuole andare più a scuola, i genitori scoprono perché: è stata molestata dai compagni di scuola

Alunna 14enne non vuole andare più a scuola, i genitori scoprono perché:...

Una 14enne di Reggio Emilia è stata molestata dai suoi compagni di scuola, da qui la decisione di non volere andare più a scuola o comunque di cambiare istituto. Come riporta Ansa, la ragazzina era stata presa di mira da un gruppo di bulli, che si è spinto fino alle violenze fisiche.

I carnefici sono minorenni

Si tratta di ragazzi che frequentano la sua stessa scuola, più grandi di lei. Tre dei presunti aggressori, di quindici e sedici anni – dopo le indagini della squadra mobile – sono stati identificati e denunciati. Dovranno rispondere dei reati di stalking e violenza sessuale.

Tutto sarebbe avvenuto la sera del 29 dicembre, quando la ragazzina stava camminando in un parco. La 14enne è stata fermata dal gruppo, nonostante i suoi tentativi di scappare. I giovani prima le hanno rivolto una serie di commenti, poi l’hanno accerchiata e infine l’hanno molestata.

Il gruppo era formato almeno da sei ragazzi

In pochi minuti la ragazza è riuscita però a scappare e tornare a casa, terrorizzata. Sconvolta, la 14enne non si è confidata subito coi genitori ma nei giorni successivi ha chiesto di non voler più andare a scuola, di cambiare l’istituto che frequenta. É allora che, dopo domande insistenti da parte dei genitori, la giovane si è aperta.

Sentito il racconto, i genitori hanno convinto la ragazzina a denunciare tutto. Le indagini non si sono fermate: i poliziotti stanno indagando per tentare di risalire all’identità di tutti i partecipanti all’aggressione, almeno il doppio rispetto agli identificati.