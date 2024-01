Alunna 14enne si lancia dalla finestra della scuola: trasportata d’urgenza in ospedale, notizie in aggiornamento

Dramma in una scuola di Milano, dove una 14enne oggi, 10 gennaio, si è lanciata da una finestra dell’istituto. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice giallo: è ferita e cosciente.

Dinamiche ancora oscure

Sul caso, le cui dinamiche non sono ancora chiare, indagano le forze dell’ordine. Lo riportano TgCom24 e Prealpina.it. Tutto sarebbe avvenuto intorno alle 10:45.

I precedenti

L’anno scorso fatti tragici del genere hanno avuto luogo più volte. Lo scorso maggio i casi di studentesse precipitate delle finestre delle loro scuole sono stati addirittura due, a distanza di pochi giorni. Il primo a Pescara: qui una ragazzina di tredici anni avrebbe chiesto alla docente presente di avvicinarsi alla finestra per prendere un poco di aria, e poi si sarebbe lanciata nel vuoto, dal primo piano dell’edificio.

Il secondo caso ha avuto luogo a Genova: qui una studentessa di sedici anni ha chiesto di andare in bagno poco prima della prova di inglese. Sarebbero stati gli stessi compagni di scuola a chiedere aiuto, tanto che sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le ambulanze delle pubbliche assistenze vicine alla scuola. Secondo quanto riporta Ansa, la ragazza si sarebbe presentata in classe, stranamente, senza zaino, chiedendo subito di uscire. La docente sarebbe stata allarmata da un tonfo.

Lo scorso 21 aprile una ragazza ha manifestato intenti suicidi a scuola ed è stata salvata dai compagni di scuola. La giovane avrebbe aperto la finestra manifestando l’intenzione di gettarsi nel vuoto. Tempestivo sarebbe stato l’intervento degli altri ragazzi, che hanno assistito alla scena e hanno subito cercato di bloccare la ragazzina.

Un altro fatto tragico simile è avvenuto lo scorso marzo, sempre in una scuola: qui una ragazzina di soli dodici anni è precipitata da una finestra dell’istituto, a Rapallo, in provincia di Genova, poi ricoverata in ospedale in gravi condizioni.