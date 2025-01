Alunni con disabilità e DSA, numeri in aumento: il Ministero pubblica due focus con i dati riferiti agli aa.ss. 2021/22 e 2022/23

Il Ministero dell’Istruzione ha appena pubblicato due focus riguardanti gli alunni con disabilità e con DSA nelle scuole italiane.

Focus alunni con disabilità

Nella pubblicazione sono presenti, per gli alunni con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione – statali, paritarie e non paritarie iscritte in albo – negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la distribuzione per grado di istruzione, le tipologie di disabilità, il dettaglio territoriale, l’andamento in serie storica.

I dati complessivamente mostrano come sia in atto, già da anni, un processo di crescita dell’inclusione degli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano, da rintracciarsi sia nell’aumento degli alunni con certificazione di disabilità

presenti nelle scuole, sia nell’incremento del numero degli insegnanti di sostegno impegnati nelle scuole a gestione statale.

In particolare, l’andamento in serie storica del rapporto tra il numero degli alunni con disabilità e i posti per il sostegno, nello specifico delle scuole statali, mostra dall’a.s.2009/2010 una dinamica di progressiva decrescita: nell’a.s.2022/2023 tale rapporto si è attestato sul valore di 1,41 alunni con disabilità per posto di sostegno mentre nell’a.s.2009/2010 era pari a 2,09.

Focus alunni con DSA

Nella pubblicazione sono presenti, per gli alunni con certificazione DSA ai sensi della Legge n.170/2010 frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione – statali, paritarie e non paritarie iscritte in albo – negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la distribuzione per grado di istruzione, le tipologie di disturbo, le differenze territoriali e l’andamento in serie storica.

Dati più recenti confermano la dinamica di consistente crescita, già in atto da anni, del numero di alunni con disturbi di

apprendimento frequentanti il nostro sistema di istruzione.

Prendendo in considerazione gli ultimi 13 anni, i dati trasmessi dalle scuole mostrano come il numero di alunni con certificazione di DSA frequentanti III, IV e V anno di corso della scuola primaria e la scuola secondaria di I grado e di II grado, in percentuale del corrispondente numero complessivo di alunni frequentanti, sia passato dallo 0,9% dell’anno scolastico 2010/2011 al 6,0% nell’a.s.2022/2023.