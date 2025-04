Alunni con disabilità grave: hanno pieno diritto all’assistente per autonomia e comunicazione

Da Salvatore Nocera riceviamo e con piacere pubblichiamo

Il Tribunale Civile di Marsala, con ordinanza n.2799 del 2 aprile 2025, ha garantito in via d’urgenza il

numero di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ad un alunno di Mazzara del Vallo al quale

il comune l’aveva negato. La famiglia dell’alunno, assistita dall’avvocato Chiara Garacci, aveva interposto

ricorso in via d’urgenza per discriminazione ai sensi della legge 67 del 2006, poiché il GLO del giugno 2024

aveva assegnato all’alunno certificato con disabilità ai sensi dell’art.3 comma 1 legge 104/1992 15 ore di

assistenza all’autonomia e comunicazione, mentre il comune le aveva negate sostenendo di essere in

dissesto finanziario. Pertanto, esso sosteneva di non poter soddisfare le richieste di assistenza degli alunni

certificati con l’art.3 comma 1 della legge quadro, limitandosi solo a quelli certificati con art.3 comma 3.

Durante l’udienza per discutere sull’ammissione di un provvedimento di urgenza, il Tribunale ha rilevato

che esistono le due condizioni necessarie per provvedere a pronunciare un’ordinanza provvisoria in via

d’urgenza favorevole al ricorrente, in attesa della decisione definitiva del merito. Infatti, sussistono le due

condizioni necessarie a pronunce in via d’urgenza, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora.