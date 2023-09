Alunni disabili e docenti di sostegno, è boom: uno per classe, i prof (1 su 3 precario e tanti non specializzati) costano 5 miliardi

Nella scuola italiana perdura il processo d rapporto inversamente proporzionale tra studenti normodotati e con disabilità: se la denatalità fa scendere di circa 100.000 l’anno la quantità di iscritti nelle scuole, quella degli alunni che necessitano del docente di sostegno si è incrementato di oltre 21mila unità raggiungendo la considerevole quota delle 311.201 unità. I dati sono contenuti in un focus realizzato dalla rivista Tuttoscuola, dal quale si evince anche che l’incidenza media di alunni con disabilità sul totale è aumentata in modo vistoso, passando dal 3,6% dell’anno scolastico 2020-21 al 4,3% del 2023-24. Tanto che il rapporto tra alunni con disabilità e totale alunni quattro anni fa era di un alunno con disabilità ogni 28 e quest’anno è sceso a uno ogni 23. In media, praticamente, si può dire che abbiamo un iscritto con disabilità per classe, anche se con un’incidenza territoriale diversa.

Il boom vi è stato anche tra i docenti di sostegno, per i quali lo Stato spende ormai oltre 5 miliardi l’anno: l’Ufficio di statistica del MIM qualche giorno fa ha rilevato che sono 194.481, compresi quelli “in deroga”: un dato peraltro in via di aggiornamento da parte degli Uffici periferici.

Gli altri anni, ricorda Tuttoscuola, l’incremento in corso d’anno di circa 13-15 mila unità: se la tendenza verrà rispettata, anche quest’anno si arriverà ad oltre 207mila cattedre.

Si tratta, si legge nello studio, “di un piccolo esercito senza divisa e armato soltanto di specializzazione o, in mancanza, di buona volontà, che nella sua dimensione complessiva – ci sia consentita la comparazione – è in quantità maggiore dei 207.281 agenti armati (108.663 carabinieri e 98.618 poliziotti)”.

Un vero esercito precario, insomma: secondo i dati provvisori forniti dal ministero dell’Istruzione, quei 194.481 posti di sostegno sono così ripartiti: 126.170 (inclusi i posti di potenziamento) in organico di diritto e 68.311 in deroga (attivi fino al 30 giugno).

I 13mila posti (e più) che andranno ad aggiungersi a situazione definitivamente assestata porteranno il numero di quelli in deroga ad oltre 81mila unità.