Animatori digitali, duemila euro alle scuole: entro il 15 novembre invio del CUP e del progetto

Il decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222 prevede che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di duemila euro per il potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. L’obiettivo è garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Per poter procedere all’assegnazione delle risorse, il MI, con apposita nota, fa sapere che è necessario che ciascuna istituzione scolastica trasmetta all’Unità di missione per il PNRR, tramite la piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti”, sia il Codice CUP sia il relativo progetto entro le ore 13 del 15 novembre 2022.

Una volta entrati nella piattaforma, nell’area “Progettazione”, è necessario selezionare l’avviso/decreto “Animatori digitali”, che consente la visualizzazione di 6 sezioni. La nota spiega passo passo come compilare le 6 sezioni.

L’importo dovuto in favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie, che abbiano caricato in tempo utile il codice CUP e il progetto, è corrisposto con le seguenti modalità:

50% dell’importo dovuto, a titolo di acconto;

il restante 50% sarà erogato a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute e trasmissione di una relazione dettagliata di monitoraggio secondo le informazioni richieste dal sistema informativo.

