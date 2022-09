Anno scolastico 2022/23, MI: 50.415 docenti e 9.021 Ata immessi in ruolo – PDF

Anno scolastico 2022/23, MI: 50.415 docenti e 9.021 Ata immessi in ruolo...

Il ministero dell’Istruzione ha reso noti i dati relativi alle immissioni in ruolo di docenti e Ata per l’anno scolastico 2022-23. Secondo i dati del MI le assunzioni sono così ripartite:

26.717 immissioni in ruolo a tempo indeterminato da GM, Gae e Call veloce

9.056 incarichi conferiti per l’anno scolastico 2021/22 ai sensi dell’art. 59 comma 4 (straordinario bis) immessi in ruolo a.s. 2022/23

14.642 incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 9 bis (Gps sostegno I fascia)

9.021 immissioni in ruolo a tempo indeterminato di personale Ata

In totale sono dunque 50.415 i docenti e 9.021 gli Ata. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia ha il numero maggiore di docenti (8.265) seguita dal Lazio con 6.005. Sempre in Lombardia il numero maggiore di Ata (1845).

LA TABELLA DEL MINISTERO