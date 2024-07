Assegnazione provvisoria, si può richiedere dopo anno di prova e vincolo triennale? Risponde l’esperto

Da giovedì 11 luglio è possibile presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/2025. Sono, infatti, aperte le funzioni per il personale docente per inoltrare l’istanza. Ci sarà tempo fino al 24 luglio.

Sono diverse le domande dei docenti sulla compilazione della domanda. Proprio in una nostra diretta del programma La Tecnica Risponde, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo ha chiarito una domanda di una lettorice.

Ecco la domanda: “Ho concluso l’anno di prova in Calabria (Filadelfia pv.di Vibo), desidero fare la domanda di assegnazione provvisoria, qui in Sicilia. ho possibilità visto che ho il vincolo triennale?”

L’esperto ha risposto: “La lettrice, con vincolo triennale, potrà fare domanda di assegnazione provvisoria se rientra nelle condizioni necessarie”. LEGGI ANCHE: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, quali categorie di docenti possono presentare domanda?

Ho concluso l'anno di prova in Calabria(Filadelfia pv.di Vibo),desidero fare la domanda di assegnazione provvisoria,qui in Sicilia. ho possibilità visto che ho il vincolo triennale?

Al video tutorial, il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come compilare la domanda di assegnazione provvisoria, sottolineando che la novità di questo anno è quella che l’istanza di inserimento della domanda è unica per tutti gli ordini e gradi di scuola.