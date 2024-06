Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, quali categorie di docenti possono presentare domanda?

Le sigle sindacali CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS Confsal, GILDA UNAMS e ANIEF hanno comunicato l’intesa per la firma relativa alle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni per l’anno scolastico 2024/25 del personale docente, educativo ed Ata.

Siamo ancora in attesa di sapere i termini di scadenza per la presentazione delle domande, ma è già possibile fare un quadro delle informazioni in possesso.

Durante la diretta della nostra rubrica La Tecnica Risponde, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo ha risposto a differenze domande per fare chiarezza.

In particolare, un lettore ha chiesto:

✅ (22:35) Potete chiarire quali categorie di docenti possono presentare domanda di assegnazione e utilizzo? Si può avere una panoramica generale delle condizioni per svolgere queste operazioni?

Ed ecco la risposta.

“Utilizzazioni e assegnazioni gestiscono sia per il personale docente che per quello Ata due tipi di istituti diversi. L’assegnazione provvisoria è un istituto finalizzato al ricongiungimento, quindi per poter chiedere assegnazione provvisoria bisogna rientrare in una delle condizioni previste dall’articolo 8 (situazioni di ricongiungimento). L’utilizzazione, invece, è un istituto diverso e consente al docente che ne ha titolo di esercitare il proprio lavoro per l’anno successivo in un posto diverso da quello in cui è stato assunto. Ad esempio, il docente di posto comune specializzato su sostegno, può chiedere l’utilizzo sul sostegno. Si tratta di un’operazione che viene incontro non tanto alle esigenze del docente o del personale Ata, quanto a quelle dell’amministrazione”.