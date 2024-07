Assegnazioni provvisorie 2024, come incideranno sulle Gps e sulla disponibilità dei posti?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.

Il personale Ata potrà presentare la domanda dall’8 al 19 luglio.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle date di presentazione della domanda, di chi potrà partecipare e di tutte le informazioni utili, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 5 luglio, ospiti gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

Le assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie andranno ad incidere anche sulla disponibilità dei posti destinati a supplenza per le GPS?

Ecco la risposta del prof. Lucio Ficara:

“Assolutamente si, cioè si svuoteranno le province del Nord dove ci saranno molte disponibilità e saranno invece più esigui i numeri al Sud dove con le assegnazioni provvisorie c’è un flusso che arriva dal Nord. Quindi al Nord si lavora fortissimamente dalle GPS e al Sud un po’ di meno”.