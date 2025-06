Assegnazioni provvisorie 2025, al via la trattativa: quali novità? – DIRETTA ore 16,00

Assegnazioni provvisorie 2025, al via la trattativa: quali novità? – DIRETTA ore...

Dopo il primo incontro dello scorso 4 giugno, previsto oggi, 11 giugno, un secondo appuntamento tra Ministero e sindacati sul rinnovo del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Come ha affermato la Flc Cgil è stato stilato un cronoprogramma per fissare le date dei prossimi incontri che si terranno nei giorni 16, 17, 18, 19, 24 e 25 giugno. Un calendario serrato per rendere il più celere e quanto più accurato possibile il complesso lavoro di rinnovo e revisione profonda di un testo che risale a ben sei anni fa.

Il MIM ha comunicato, inoltre, che le date entro cui potrebbero collocarsi le operazioni di presentazione delle domande dovrebbero essere verosimilmente le stesse dello scorso anno (11-24 luglio per i docenti e 8-19 luglio per il personale ATA).

