Assegnazioni provvisorie 2025, tutto pronto per partire: i tempi secondo l’esperto

A che punto siamo con le assegnazioni provvisorie e col contratto della mobilità che le regolerà nel prossimo triennio? Ecco la risposta, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 luglio, dell’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara:

“Allora, è tutto pronto, è stato fatto tutto. Tutti gli incontri, le convocazioni con i sindacati, quelle che contavano per regolamentare e normare il triennio, non solo per la mobilità annuale 25-26, ma la mobilità annuale per il triennio 25-28, sono state, portate a termine. Ora manca l’ultimo incontro, ancora non c’è una convocazione ufficiale, però nella settimana prossima ci sarà il contratto collettivo nazionale integrativo mobilità annuale 25-28. Dunque, ci sarà il testo ufficiale.

Dunque, ci sarà questo incontro e immediatamente dopo, e parliamo dunque della settimana che va dal 7 luglio all’11 luglio, ci sarà la nota ministeriale che scandirà i tempi della presentazione delle istanze di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per tutto il personale docente di ogni ordine e grado e sarà una data di scadenza, una finestra uguale per tutti i docenti. Presumibilmente sarà a cavallo fra la fine della prossima settimana, dunque l’11 luglio e il 24 luglio. Prendete con le molle queste date, potrebbe essere qualche giorno in più, qualche giorno in meno, però ci sarà una nota ben presto nella prossima settimana che ci darà tutti i dettagli, anche nei tempi.

Il tutto si dovrebbe concludere per il 24, massimo 26 luglio dovrebbero essere presentate le istanze. A cavallo dovrebbe succedere qualcosa di molto simile anche per il personale ATA, dunque utilizzazione, assegnazione del personale ATA. Contemporaneamente le scuole di tutta la nazione, dunque tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno già presentato agli uffici attraverso il SIDI la proposta degli organici di fatto e dei posti in deroga al fine di poter rendere disponibile al sistema tutti i posti da poter utilizzare anche ai fini della mobilità annuale.

È molto importante fare una domanda corretta. Una volta presentate le domande, gli uffici territoriali provinciali di destinazione della domanda, dovranno vagliare le domande, fare le graduatorie provvisorie, pubblicare le graduatorie. provvisorie, tenere conto dei tempi di reclamo per eventuali reclami per errori materiali, programmare le graduatorie definitive e su quelle sicuramente nel mese di agosto, a cavallo di Ferragosto ci saranno gli esiti conclusivi di questa lunga procedura estiva che ci terrà compagnia, che è una procedura importante perché ricordiamo che queste procedure daranno la possibilità almeno per un anno, di avere il riavvicinamento familiare al coniuge, ai genitori, ai figli e alle situazioni di salute.

Ecco, ci sono delle situazioni tali che sono il diritto del ricongiungimento alla famiglia, ma anche il diritto a poter fruire delle cure e rispetto ad alcuni comuni da parte di chi fa l’istanza”.