Assegnazioni provvisorie Ata, da oggi 28 giugno possibile fare istanza

Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, da oggi 28 giugno, mentre l’Italia in zona bianca dismette la mascherina nei luoghi aperti, si sblocca la questione dei trasferimenti Ata (per l’anno scolastico 2021/2022, le domande inoltrate sono state complessivamente 27.839). I vari Uffici scolastici provinciali hanno reso pubblico l’esito delle domande e, dunque, al via le istanze di assegnazione provvisoria.

Le istanze di assegnazione provvisoria sono possibili tra il 28 giugno e il 12 luglio. Le domande possono essere presentate in modalità cartacea. Ecco la relativa modulistica.

Nel fare istanza di assegnazione provvisoria, si ricordi che il ricongiungimento non riguarda solo il coniuge ma anche i conviventi che siano parenti o affini, purché si dimostri la stabilità della convivenza. Tuttavia, nel caso del ricongiungimento ai genitori, non si richiede alcun requisito di convivenza.

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro la data del 9 agosto, al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.