Assegnazioni provvisorie: ecco tutti i tempi previsti per l’intera procedura dalla presentazione dell’istanza agli esiti

Da meno di 48 ore è attiva la procedura di presentazione dell’istanza di utilizzazione assegnazione provvisoria 2026/2027 per quanto riguarda i docenti titolari di ogni ordine e grado di istruzione. Cerchiamo di spiegare quali saranno i tempi dell’intera procedura, dalla presentazione dell’istanza agli esiti finali con la pubblicazione delle sedi assegnate.

Apertura area Istanze OnLine

Come si legge dalla nota n.18007 del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 10 luglio 2026, relativamente al personale docente viene comunicato che per l’a.s. 2026/27 l’area Istanze OnLine per la presentazione delle domande sarà aperta dalle ore 15:00 del 10 luglio 2026 alle ore 23:59 del 23 luglio 2026.

Presentazione domanda cartacea

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, secondo le medesime scadenze su indicate, tramite il modulo di domanda pubblicato sul sito del MIM nella pagina “MOBILITÀ 2026-2027 – sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie” e dovranno essere prodotte, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente

competente.

I docenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi degli artt. 59, comma 4 e 9-bis D.L. 73/2021, dell’art. 5-ter D.L. 228/2021, dell’art.5, commi 5 e 6 D.L. 44/2023, e degli artt. 13, comma 2 e 18 bis, comma 4, del d.lgs. 59/2017 presenteranno istanza di utilizzazione e di assegnazione provvisoria secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi dell’apposito modulo di domanda pubblicato sul sito del MIM nella pagina “MOBILITÀ 2026-2027 – sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Controllo per la convalida del punteggio

Dal giorno 28 luglio 2026 saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, nel menù “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente” le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

In buona sostanza gli uffici da giorno 28 luglio potranno validare i punteggi delle domande e quindi notificare ai diretti interessati, per valutare eventuali reclami, l’esito della convalida del punteggio e dei diritti di precedenza.

Esiti entro e non oltre il 24 agosto

Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 24 agosto 2026 al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ivi incluse quelle di cui all’art. 13 dell’O.M. del 16 febbraio 2026, n. 27.

Quindi entro la prima decade di agosto saranno esaminate tutte le domande e valutati anche i reclami eventuali per le possibile rettifiche dei punteggi e delle precedenze, presumibile che le procedure di pubblicazione delle graduaotie denitive e dei posti utili in organico di fatto, saranno resi noti nella settimana dal 10 al 14 agosto. In tale settimana anche gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali dovrebbero essere pubblici. Dal 17 al 24 agosto 2026 saranno pubblicati tutti gli esiti finali della mobilità annuale interprovinciale.