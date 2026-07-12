Immissioni in ruolo 2026, come funziona la precedenza per la “continuità” sul sostegno rispetto alle nomine finalizzate al ruolo (ex art. 59)?

È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

Per tutte le informazioni utili, i posti, la ripartizione e le procedure di immissione in ruolo, siamo stati in diretta venerdì 10 luglio alle ore 17:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda.

Come funziona la precedenza per la “continuità” sul sostegno rispetto alle nomine finalizzate al ruolo (ex art. 59)?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Le procedure non sono parallele ma avvengono in serie: il sistema elabora prima le richieste di conferma sulla continuità. Se un docente viene confermato, il suo nome e quel posto vengono rimossi dalle successive fasi di supplenza”.