Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1°...

Il decreto-legge del 13 marzo 1988, n. 69 (convertito con modifiche dalla legge del 13 maggio 1988, n. 153) prevede che ogni anno, a partire dal 1° luglio, i limiti di reddito familiare utili per ricevere l’Assegno per il nucleo familiare vengano aggiornati. Questa rivalutazione tiene conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolato dall’ISTAT, riferita al periodo tra l’anno usato per calcolare il reddito e l’anno precedente.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto l’Assegno unico e universale per i figli a carico (attivo dal 1° marzo 2022) e ha abolito l’Assegno per il nucleo familiare per le famiglie con figli o orfani, i nuovi livelli di reddito si applicano solo ai nuclei familiari senza figli o orfani, ovvero quelli formati da coniugi, fratelli, sorelle o nipoti (come indicato nella circolare n. 34 del 28 febbraio 2022).

Per questo motivo, la rivalutazione dei livelli di reddito è stata effettuata solo per alcune tabelle specifiche (19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D).

La variazione dell’indice dei prezzi al consumo FOI (esclusi i tabacchi), registrata dall’ISTAT tra il 2023 e il 2024, è stata dello 0,8%.

Di conseguenza, i livelli di reddito indicati nelle tabelle degli importi mensili dell’Assegno per il nucleo familiare sono stati aggiornati in base a questa percentuale. Questi nuovi valori saranno validi dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

In allegato alla circolare INPS n. 92 del 19 maggio 2025 si trovano le tabelle aggiornate con i nuovi livelli di reddito e i relativi importi mensili dell’Assegno, applicabili alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1). Tali livelli saranno validi anche per calcolare gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.