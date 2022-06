Assegno Unico, domande fino al 30 giugno per non perdere gli arretrati di marzo, aprile e maggio

Assegno Unico, domande fino al 30 giugno per non perdere gli arretrati...

Mancano solo pochi giorni per fare la domanda all’INPS per l’Assegno Unico e Universale per figli a carico e ricevere gli arretrati da marzo a maggio. Infatti, per tutte le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorrerà dal mese della richiesta e non si riceveranno le mensilità arretrate.

Importo variabile in base all’ISEE

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE (o ha ISEE pari o superiore a 40.000 euro) avrà infatti l’importo minimo (50 euro per ogni figlio) e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.

Entro il 30 giugno la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; dal 1° luglio la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE.

L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto se frequenta o è iscritto: