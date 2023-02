Assegno Unico per figli a carico, indicazioni in caso di decesso di uno dei genitori

Assegno Unico per figli a carico, indicazioni in caso di decesso di...

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alla maggiorazione all’AssegnoUnico e universale in caso di decesso di uno dei due genitori.

La maggiorazione prevede un aumento di 30 euro al mese per ogni figlio minore se entrambi i genitori hanno un reddito da lavoro.

L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre va riducendosi per livelli di ISEE superiori, fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiori a 40.000.

Il bonus verrà erogato d’ufficio ai nuclei vedovili.

La maggiorazione sarà applicata per le domande di assegno presentate a partire dal 1° gennaio 2022 fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a partire dalla rata di assegno per la mensilità di marzo 2023.

Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.