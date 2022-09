Assegno Unico, per il 2022 aumentano gli importi per i figli disabili maggiorenni: le novità

Assegno Unico, per il 2022 aumentano gli importi per i figli disabili...

L’assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico ai nuclei familiari attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del 21° anno di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni come la disabilità degli stessi.

In assenza di ISEE o in presenza di un ISEE superiore a 40mila euro, l’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico, che è comunque spettante, si attesta sui valori minimi previsti dal decreto legislativo n. 230/2021.

Sulla materia è intervenuto, più di recente, il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Tale norma, all’articolo 38, ha modificato, aumentandoli limitatamente all’anno 2022, gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine precipuo di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Il medesimo decreto–legge prevede, inoltre, nuove disposizioni per potere beneficiare dell’assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

Di seguito, una tabella riepilogativa del confronto tra importi ante e post modifiche al decreto legislativo n. 230/2021:

TIPO DI PRESTAZIONE IMPORTO EROGATO EX D.LGS N. 230/2021 NUOVO IMPORTO EX D.L. N. 73/2022 (SOLO PER ANNUALITÀ 2022) Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni con ISEE ≤ 15.000 euro 175 euro+(min. 85 euro; max 105 euro*) *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente INVARIATO Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, con ISEE ≤15.000 AUU = 85 euro + 80 euro AUU = 175 euro +(min. 85 euro; max 105 euro*) *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni con ISEE ≤ 15.000 euro AUU = 85 euro AUU = 175 euro

Per ulteriori informazioni si rimanda al messaggio INPS n. 3518 del 27 settembre 2022.