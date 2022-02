Assistenti di lingua italiana all’estero, proroga domande al 1° marzo

È stato prorogato dal 15 febbraio al 1° marzo 2022 incluso ore 23.59 il termine per la presentazione delle domande on-line di partecipaziome alla selezione per gli assistenti di lingua italiana all estero.

Lo ha comunicato il MI, con un avviso del 15 febbraio.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata per uno soltanto tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna.

Cosa fa l’assistente

Agli assistenti è richiesto di affiancare i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione per fornire un originale contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana.

L’attività dell’assistente di lingua copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.

Quali sono i requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione ed entro il termine di presentazione delle domande:

A) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi ovvero che siano titolari di Carta Blu UE ovvero familiari di cittadini italiani con un’adeguata conoscenza della lingua italiana

B) aver conseguito entro il termine di scadenza di presentazione della domanda un diploma di laurea specialistica/magistrale o titolo di laurea estera equipollente;

C) non aver compiuto il 30° anno di età;

D) non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero dell’Istruzione;

E) non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel periodo settembre 2022 – maggio 2023;

F) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

G) idoneità fisica all’impiego;

H) aver sostenuto i seguenti esami: