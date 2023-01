Assistenti di lingua straniera. Assegnazione alle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2023/2024

Gli Uffici Scolastici Regionali, entro il 23 marzo del 2023, secondo le disposizioni emanate dal ministero dell’istruzione e merito, sono chiamati a individuare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che accoglieranno l’assistente di lingua straniera, secondo le procedure e i criteri specificati nella nota allegata.

Condizioni di ammissibilità delle scuole

Gli istituti scolastici da soli o in condivisione con un’altra scuola devono:

• verificare che siano presenti, nell’organico d’istituto, almeno 24 ore settimanali d’insegnamento curriculare della lingua per la quale si chiede l’assistente, fermo restante che le ore devono essere distribuite su un minimo di due cattedre e organizzate in maniera che l’assistente possa collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL

• assicurare un’adeguata integrazione dell’attività dell’assistente all’interno dell’Istituto, attraverso:l’elaborazione di un progetto inserito nel Piano dell’offerta formativa

Individuazione degli istituti scolastici

Gli uffici scolastici regionali, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dovranno procedere, entro il 23 marzo 2023, all’individuazione degli istituti scolastici assegnatari, tenendo conto dei seguenti criteri:

▪ la presenza di collegamenti alla rete di trasporto pubblico;

▪ la prossimità delle scuole richiedenti a sedi universitarie;

▪ la possibilità di offrire servizi aggiuntivi all’assistente (alloggio, mensa, ecc.);

▪ la valorizzazione della lingua straniera nell’offerta formativa d’Istituto attraverso corsi extracurricolari o altre iniziative o progetti riguardanti la lingua per la quale si richiede l’assistente

Richiesta di assegnazione da parte degli istituti scolastici selezionati

Le istituzioni scolastiche individuate dagli uffici scolastici regionali, entro il 5 aprile dovranno presentare richiesta tramite l’apposito modulo disponibile sul sito del MIM, alla pagina dedicata http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia.

Non saranno prese in considerazione candidature autonome da parte di altre scuole. Alle scuole che non provvederanno a inviare la candidatura sul sistema on-line non sarà possibile attribuire l’assistente, sebbene indicate come assegnatarie dall’U.S.R.

Caratteristiche dell’assistente di lingua straniera

L’assistente di lingua è un giovane laureato, o studente universitario, con una conoscenza di base della lingua italiana, che viene selezionato nel Paese europeo di provenienza per svolgere attività in classe, affiancando il docente di lingua e cultura straniera o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL per 12 ore settimanali nel corso di un periodo di tempo che può variare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 8 mesi. L’assistente di lingua non è tenuto a partecipare alle attività collegiali, né a correggere elaborati ed esprimere giudizi e voti, essendo la valutazione del singolo allievo, una funzione peculiare del docente titolare

Compiti della scuola assegnataria

A partire dalla data di assegnazione, il rapporto si instaura direttamente tra l’istituto scolastico e l’assistente ed esso dovrà essere formalizzato attraverso la sottoscrizione di un contratto all’atto della presa di servizio dell’assistente nell’Istituto, prevista il 2 ottobre 2023.

La scuola assegnataria dovrà:

• offrire all’assistente, tutte le informazioni e il sostegno necessario per la ricerca di un alloggio e per l’espletamento delle pratiche di carattere amministrativo connesse con la presenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

• assicurare un’adeguata accoglienza nella comunità scolastica e un accompagnamento costante nel percorso d’integrazione didattica;

• stipulare, dal 2 ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre, una polizza assicurativa a carico della scuola;

• corrispondere all’assistente i servizi aggiuntivi (alloggio, mensa, ecc…), se indicati sul modulo di domanda on-line;

• rilasciare all’assistente, al termine dell’attività, un attestato con l’indicazione della data d’inizio e fine dell’attività, nonché degli eventuali periodi di assenza non giustificati;

• compilare la scheda di valutazione dell’assistente, sulla piattaforma SIDI, al termine del servizio al fine di favorire il monitoraggio del Programma.