Assistenza alunni con disabilità, quali figure coordina il dirigente oltre al docente di sostegno? – GUIDA SCARICABILE

L’assistenza agli studenti con disabilità nella scuola italiana è regolata da norme diverse e coinvolge diverse figure professionali. Oltre al docente di sostegno, troviamo:

Assistente specialistico all’autonomia e alla comunicazione

Assistente igienico sanitario

Collaboratori scolastici

Il Dirigente Scolastico (DS) deve assicurare il diritto all’assistenza, gestendo le risorse umane e organizzando il lavoro. Il GLO redige il PEI, che esplicita le modalità di sostegno (incluse le ore proposte) e le risorse professionali per l’assistenza, l’autonomia e la comunicazione (Dlgs 66/17 art. 7).

Il DS è tenuto a richiedere tempestivamente all’Ente locale (Comune o Città metropolitana) l’assistente specializzato, la cui figura è individuata dal servizio sanitario.

La necessità dell’assistenza deve risultare riconosciuta nella certificazione o nel profilo di funzionamento. L’Ente locale è competente a fornire il servizio (art. 139 Dlgs 112/98), ma l’assistenza può essere erogata anche tramite personale interno (se disponibile) o esterno attraverso convenzioni, seguendo la logica degli accordi di programma territoriali (L. 104/92).