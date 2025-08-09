Associazione Italiana Dislessia: a 15 anni dalla Legge 170

L’Associazione Italiana Dislessia – AID intende sostenere il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse universitari proponendo un disegno di legge per introdurre il PDP universitario. E’ stato infatti depositato nei giorni scorsi in Senato un disegno di legge che propone l’introduzione del Piano Didattico Personalizzato Universitario.

L’iniziativa legislativa è stata presentata dai senatori Mario Occhiuto e Annamaria Fallucchi per colmare un vuoto normativo e culturale, rafforzando i diritti e le opportunità di chi affronta il percorso universitario con maggiori difficoltà.

Il DDL prevede l’introduzione di un piano didattico personalizzato per gli studenti con DSA, costruito su percorsi specifici e flessibili. A questi è previsto l’affiancamento di tutor qualificati, con il compito di supportare gli studenti sia nelle attività didattiche che in quelle amministrative.

Una parte importante della proposta riguarda la formazione del personale docente, affinché sia preparato a riconoscere e gestire efficacemente le esigenze degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. L’iniziativa si fonda su un principio che i promotori considerano essenziale, ovvero riconoscere il valore dell’impegno di chi, pur incontrando maggiori ostacoli, sceglie di investire nello studio.

Nasce anche dalla consapevolezza che sono molti gli studenti universitari che abbandonano perché non adeguatamente assistiti. Secondo i promotori del DDL ogni studente e studentessa che decide di intraprendere un percorso universitario ha diritto ad essere accompagnato e sostenuto, affinché sia messo nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio talento.

Per l’AID si tratta di fornire uno strumento concreto, affinché si possa aprire la strada a un’università più giusta e accessibile per tutti.

XIX Congresso Nazionale AID – Vivere la dislessia: tra opportunità e ostacoli

L’iniziativa dell’AID per il PdP universitario si colloca proprio nel quindicesimo anniversario dalla nascita della Legge 170, che fu emanata l’8 ottobre del 2010.

Nella Settimana Nazionale della Dislessia (6-12 ottobre 2025), il 4 ottobre si svolgerà il XIX Congresso Nazionale: Vivere la dislessia: tra opportunità e ostacoli.



L’evento è completamente gratuito e si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 17.00, presso l’Aula Magna “Beniamino Andreatta” dell’Università della Calabria a Rende (Cosenza) e contemporaneamente in diretta streaming.

Il Congresso vuole offrire un’occasione di confronto e approfondimento su questa duplice realtà, per capire come trasformare gli ostacoli in trampolini di lancio e come riconoscere e coltivare le opportunità che la neuro divergenza offre in famiglia, a scuola, sul lavoro e nella società.

Il programma della giornata (per saperne di più https://www.aiditalia.org/eventi/xix-congresso-nazionale-aid-vivere-la-dislessia-tra-opportunita-e-ostacoli ) riflette pienamente questa visione, con testimonianze dirette volte a dimostrare come la dislessia possa diventare una compagna di vita preziosa piuttosto che un limite. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al ruolo delle tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale come alleati per liberare il potenziale delle persone con DSA, e al potere del linguaggio inclusivo nella valorizzazione delle differenze.

L’anniversario della Legge sarà ricordato in un dialogo diretto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un momento particolare sarà dedicato al Comitato Giovani di AID, che incontrerà i coetanei del territorio.

Come partecipare

Per partecipare è richiesta l’iscrizione, che si effettua cliccando su uno dei tasti sottostanti e compilando il rispettivo modulo: