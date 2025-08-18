Assunzioni dirigenti scolastici, cosa significa essere alla guida di una scuola? La guida passo dopo passo

Gestire una scuola significa fare il funambolo: un piede sulla didattica, l’altro sulla burocrazia, e sotto un vuoto pieno di scadenze. Basta un passo falso e tutto traballa.

Nel complesso e dinamico panorama della gestione scolastica, affrontare con sicurezza adempimenti, scadenze e scelte strategiche rappresenta una sfida quotidiana per chi ricopre ruoli di responsabilità.

Come gestire la scuola? Un percorso per dirigenti e docenti referenti

È proprio in risposta a questa esigenza che, dopo aver realizzato la rubrica Sos Dirigenti Scolastici da quasi un anno, si propone un percorso operativo e guida organizzativa intitolato “Gestire la Scuola: Guida Organizzativa Mese per Mese“, ideato per offrire un supporto costante e mirato, aggiornato alle normative vigenti. Questo percorso è pensato per i dirigenti scolastici, lo staff dirigenziale e i docenti referenti, fornendo loro strumenti concreti, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia tutti i processi organizzativi e le scadenze. L’utilità del programma risiede nella sua capacità di trasformare la complessità burocratica in un percorso chiaro e gestibile, aiutando i professionisti della scuola a navigare con maggiore sicurezza le sfide di ogni mese.

Com’è organizzato il percorso: 10 incontri da 2 ore, ogni mese

Il percorso si distingue per il suo approccio eminentemente pratico e continuativo, offrendo una guida operativa alla gestione della scuola che si articola in 10 incontri live mensili, ciascuno della durata di due ore, per un totale di 20 ore di formazione.

Ogni appuntamento è strutturato secondo il calendario degli adempimenti e delle priorità gestionali, fornendo check-list operative e modelli documentali pronti all’uso che semplificano notevolmente il lavoro amministrativo e organizzativo.

La proposta è curata da dirigenti scolastici con lunga esperienza, come Gabriella Chisari, Anna Maria Di Falco, Patrizia Fasulo, Salvatore Impellizzeri, Egidio Pagano e Aluisi Tosolini, capaci di condividere pratiche collaudate e soluzioni efficaci. Inoltre, il percorso promuove attivamente la collaborazione tra dirigente, staff e personale scolastico, un elemento chiave per una gestione efficace dell’istituto.

Le tematiche, mese per mese

La completezza del programma è ulteriormente rafforzata dalla trattazione di un’ampia gamma di temi cruciali, organizzati mese per mese per coprire l’intero anno scolastico. Si va dalla definizione di organigrammi, incarichi e referenti all’avvio dell’anno, passando per la pianificazione scolastica (PTOF, progetti FSE) e la gestione di aspetti fondamentali come sicurezza e privacy. Vengono affrontati temi complessi come l’inclusione (GLI, PEI, PDP), la valutazione dell’educazione civica e la progettazione PCTO.

Il percorso copre anche la gestione finanziaria (Programma Annuale, Conto Consuntivo), gli scrutini e la rendicontazione, la comunicazione interna ed esterna, le prove standardizzate (INVALSI), fino alla chiusura dell’anno scolastico e gli esami di stato.

I 4 incontri con gli avvocati

Gli incontri speciali con un avvocato esperto in legislazione scolastica della Sidels, dedicati a responsabilità civile, contenzioso e procedimenti disciplinari, aggiungono un livello di approfondimento legale indispensabile per affrontare le complessità quotidiane.

Tutti questi elementi contribuiscono al raggiungimento di risultati attesi significativi, tra cui una gestione strategica e una pianificazione più efficace di adempimenti e scadenze, il miglioramento delle competenze organizzative e documentali (PTOF, PdM, Programma Annuale), e lo sviluppo di una governance efficace e di un team di lavoro collaborativo.

Il percorso può essere acquistato:

Dalla scuola , utilizzando i fondi destinati alle spese di funzionamento.

, utilizzando i fondi destinati alle spese di funzionamento. Dai docenti, con pagamento online o con Carta del Docente.

Durante gli incontri webinar, i partecipanti potranno porre domande ai relatori tramite chat. E' possibile rivedere la registrazione dei webinar anche in caso di assenza.

Il calendario

Modulo 1 – Mercoledì 27 agosto 2025 – Ore 16.00/18.00

Avvio anno scolastico. Adempimenti organizzativi

Verranno trattati temi chiave dell’avvio dell’anno scolastico: dalla definizione di organigrammi, incarichi e referenti alle modalità operative del collegio, gestione dei rapporti con le famiglie e uso del registro elettronico, fino ai controlli di sicurezza e all’atto di indirizzo. Saranno inoltre approfonditi regolamenti, linee guida, piano annuale delle attività e programmi di aggiornamento e formazione per i docenti.

Modulo 2 – Mercoledì 10 settembre 2025 – Ore 16.00/18.00

Avvio anno scolastico. Adempimenti programmatici

Saranno affrontati temi come la pianificazione scolastica, dal PTOF ai progetti FSE, insieme a sicurezza, privacy, direttive organizzative e piani di recupero. Saranno affrontati regolamenti interni, patto educativo, gestione di materiali e laboratori, gruppo sportivo, consiglio d’istituto e contrattazione con RSU.

Modulo 3 – Martedì 7 ottobre 2025 – Ore 16.00/18.00

Programmazione Attività didattico-organizzativa e curriculo di Istituto

Si affronteranno i temi dell’inclusione (GLI, PEI, PDP), del RAV e PdM, della pianificazione della formazione docenti e dell’integrazione del PTOF. Saranno trattati dipartimenti e curricolo d’istituto, valutazione dell’educazione civica, monitoraggio dei bisogni e proposte di progetti PCTO.

Modulo 4 – Mercoledì 5 novembre 2025 – Ore 16.00/18.00

La progettazione didattica per l’orientamento

Si tratterà la progettazione didattica per l’orientamento, la gestione dei consigli di classe e interclasse, la valutazione del curricolo d’istituto e le proposte di educazione civica, oltre alle prime attività di rendicontazione e comunicazione interna.

Modulo 5 – Giovedì 4 dicembre 2025 – Ore 16.00/18.00

Programma annuale e C.I.I.

In questo incontro si affronterà il programma annuale e il bilancio, la chiusura della contrattazione integrativa con le RSU, la verifica delle attività progettuali e le indicazioni per gli scrutini trimestrali e quadrimestrali.

Modulo 6 – Lunedì 12 gennaio 2026 – Ore 16.00/18.00

Gli scrutini intermedi ed ll piano di miglioramento

L’incontro sarà dedicato a PCTO, orientamento, proposte formative e iscrizioni, con focus su Piano di Miglioramento, autovalutazione d’istituto, RAV, collegamenti con PTOF e fabbisogni formativi, e definizione dell’organico di diritto.

Modulo 7 – Martedì 3 marzo 2026 – Ore 16.00/18.00

La comunicazione interna ed esterna, il Conto consuntivo ed il bilancio sociale

L’incontro sarà dedicato alla verifica dei rapporti scuola-famiglia e della comunicazione istituzionale, all’analisi e alle prospettive per la redazione del bilancio sociale e della rendicontazione, agli eventuali aggiornamenti del PTOF e al conto consuntivo.

Modulo 8 – Martedì 7 aprile 2026 – Ore 16.00/18.00

Le prove standardizzate (Invalsi) e la didattica personalizzata

L’incontro affronterà la restituzione degli obiettivi e delle finalità didattiche e pedagogiche, l’organizzazione delle prove INVALSI e il monitoraggio con follow-up dei progetti del PTOF.

Modulo 9 – Mercoledì 6 maggio 2026 – Ore 16.00/18.00

Report di chiusura anno scolastico ed esami di stato (primo ciclo e secondo ciclo)

L’incontro tratterà la programmazione di scrutini, esami e chiusura attività, la revisione del piano annuale e dei documenti strategici, la pianificazione delle attività estive e il raccordo con il piano triennale.

Modulo 10 – Lunedì 8 giugno 2026 – Ore 16.00/18.00

Rendicontazione progetti MOF, liquidazione FIS e verifica semestrale programma annuale

L’incontro affronterà la definizione del calendario scolastico, il bilancio delle attività e dei progetti PTOF, le relazioni di referenti e tutor, i documenti di fine ciclo, i criteri di assegnazione dei docenti, la preparazione delle cattedre e la gestione di lavori di manutenzione e sicurezza.