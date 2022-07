Assunzioni Dirigenti scolastici, il MEF ne autorizza solo 317: i primi di agosto via alla procedura di scelta della regione

Sono 317 le assunzioni autorizzate dal MEF sui posti da Dirigente scolastico per l’a.s. 2022/23. A questi si aggiungono i 44 trattenimenti in servizio per un totale di 361 posti complessivi.

Lo fa sapere la FLC CGIL, al termine dell’incontro di informativa tra MI e OO.SS., che si è svolto in videoconferenza nel primo pomeriggio del 20 luglio.

Il Sindacato non nasconde la propria delusione: “Non sono certo questi i numeri che i vincitori di concorso ancora in attesa di incarico si aspettavano, dopo che la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del dl 36/2022 ha introdotto la possibilità di utilizzare per i prossimi due anni scolastici le sedi normo-dimensionate temporanee (tra 500 e 600 alunni e 300-400 nelle sedi dei comuni montani) per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici e per le assunzioni, purché non vengano a determinarsi situazioni di esubero al termine del biennio 2022/23 – 2023/24“.

E continua: “Le sedi sono così entrate nel calcolo della percentuale dei posti destinati alla mobilità interregionale (innalzata al 60% per il prossimo triennio dalla legge 28 marzo 2022, n.25 di conversione del dl 4/2022) ma, come abbiamo appreso durante l’incontro, non saranno comprese nel contingente delle assunzioni dei dirigenti scolastici a causa del veto del MEF, sul quale non ci è stata fornita alcuna motivazione“.

A detta della FLC CGIL, è dunque “insussistente il rischio che l’utilizzazione di ulteriori 228 sedi (tante ne servirebbero ad assumere tutti i 501 vincitori ancora presenti nella graduatoria nazionale e i 44 della graduatoria del concorso regionale Campania) possa determinare al termine del prossimo biennio situazioni di esubero, al netto dei pensionamenti previsti“.

Entro la prima settimana di agosto prenderà il via alla procedura di scelta della regione.