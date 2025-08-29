Astronomia e astrofisica, percorsi formativi che se inseriti nel PTOF possono appassionare e orientare gli studenti di tutte le età

La matematica, la fisica e le scienze più in generale, sono discipline che coinvolgono milioni di studenti, già a partire dalla scuola primaria, per arrivare alla secondaria di primo e secondo grado. Il loro studio, articolato e complesso, apre diverse vie di orientamento per il futuro di ogni studente. Tra le altre articolazioni di queste discipline, c’è senza alcun dubbio l'”Astronomia” e l'”Astrofisica”, materie che appassionano e aprono orizzonti infiniti. Non sarebbe necessario scomodare Dante Alighieri e la sua Divina Commedia, per capire quanto sia importante e coinvolgente lo studio della Cosmologia, tanto e vero che il Sommo Poeta, in più versi del suo poema, cita gli “Astri”: “E quindi uscimmo a riveder le stelle” o ancora “L’amor che move il sole e l’altre stelle“.

Molto interessante è l’iniziativa proposta a tutte le scuole calabresi dalla sezione Calabria della Società Astronomica – Planetario Metropolitano Pythagora, quella di proporre attività formative di potenziamento e orientamento per gli studenti di tutte le età.

Percorsi formativi di Astronomia

Tali percorsi di orientamento e formazione per lo studio dell’astronomia e dell’astrofisica, saranno suddivisi per fascia d’età e possono essere adattate a tutti gli ordini di scuola dalla infanzia all’università. La società “Astonomica” propone protocolli di intesa con le scuole e un eventuale progetto strutturale da deliberare in Collegio docenti per l’inserimento nel PTOF di potenziamenti, curvature e indirizzi di Astronomia e Astrofisica.