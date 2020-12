ATA ex LSU, verso la seconda tornata di assunzioni [PARERE CSPI]

Come abbiamo già comunicato, è in arrivo un’ulteriore tornata assunzionale per il personale ATA ex LSU.

Si tratta di 1.593 posti interi disponibili, che saranno assegnati a decorrere dal 1° gennaio 2021 a seguito dell’emanazione di un apposito bando.

Lo schema di decreto è stato sottoposto al previsto parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), che si è espresso positivamente il 2 dicembre.

Secondo quanto previsto nel decreto, la procedura selettiva si svolgerà su base provinciale. Il termine per presentare la domanda sarà fissato al 29 febbraio 2021.

Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, e hanno svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.