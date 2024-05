Ata terza fascia 2024, come inserire la domanda – VIDEO TUTORIAL 2/7

Nel Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024, pubblicato mercoledì 22 maggio, sono presenti tutte le indicazioni per la presentazione della domanda per la terza fascia del personale Ata.

Al video, il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo cosa fare prima dell’inserimento della domanda.

Modalità di presentazione delle domande

Gli aspiranti devono presentare la loro istanza esclusivamente in modalità telematica tramite una specifica procedura informatica, come previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualsiasi domanda presentata con modalità diverse non sarà presa in considerazione. La domanda va compilata dal 28 maggio al 28 giugno 2024.





















Requisiti di accesso

Ecco i requisiti specifici per ciascun profilo.

Assistente Amministrativo:

Diploma di maturità e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Assistente Tecnico:

Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Cuoco:

diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti professionali per l’indirizzo “Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera” articolazione “enogastronomia” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Infermiere:

Laurea in Scienze Infermieristiche o titolo equipollente, iscrizione all’albo professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere:

Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Operatore dei Servizi Agrari:

Attestato di qualifica professionale di:

operatore agrituristico;

operatore agro industriale;

operatore agro ambientale;

operatore agro alimentare;

e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Collaboratore Scolastico:

diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione;

diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Operatore Scolastico:

attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Altri requisiti ammessi

Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Esclusioni

Non possono presentare domanda coloro che sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento, o nelle graduatorie di prima o seconda fascia della stessa provincia per il medesimo profilo professionale. Inoltre, chi intende cambiare provincia può presentare una domanda di depennamento dalle graduatorie precedenti e richiedere l’inserimento nelle nuove graduatorie di terza fascia di un’altra provincia.

Procedure e scadenze

Gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei requisiti generali, l’idoneità fisica, eventuali condanne penali e i titoli di accesso richiesti. Le domande devono includere l’indirizzo per le comunicazioni e, facoltativamente, un numero telefonico. I titoli dichiarati devono essere posseduti entro la data di scadenza della presentazione della domanda e, nel caso di titoli conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti in Italia o almeno essere stata presentata domanda di riconoscimento.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, cosa deve fare chi ha già conseguito la 7 Moduli User?

Per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con il nostro supervisore per ottenere la certificazione Eipass Standard. Questo vale sia per chi ha conseguito la 7 Moduli User nel passato, e sia per chi la conseguirà in futuro.