Aumenti stipendi docenti, accordo per ricevere fino a 150.000 dollari. Succede a New York grazie a un accordo del sindaco

Sulla questione degli stipendi dei docenti, gli insegnanti italiani da tempo ormai chiedono a gran voce un aumento, una regolarizzazione equiparata agli standard europei. Tuttavia, quello ottenuto è ancora lontano da questo obiettivo.

Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti, gli insegnanti di New York, a seguito di un nuovo accordo sindacale, riceveranno aumenti salariali e incentivi fino al 20%. In particolare, l’accordo quinquennale prevede un investimento da 6,4 miliardi di dollari ed è stato presentato dal sindaco Eric Adams e dalla Federazione Unitaria degli Insegnanti. Adams ha dichiarato: “È un ottimo accordo per i lavoratori e, come ho detto, è equo per i contribuenti”.

Come riporta La voce di New York, il compromesso prevede che, per la prima volta, gli insegnanti con maggiore anzianità di servizio possano superare i 150.000 dollari di stipendio annui. Si tratta di un coinvolgimento di 120.000 insegnanti e altro personale scolastico con accordo retroattivo dal 14 settembre 2022 al novembre 2027, prevedendo aumenti salariali del 3% in ciascuno dei primi tre anni, del 3,25% nel quarto anno e del 3,5% nel quinto anno.