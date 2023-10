Aumento stipendi docenti 2023, 100 euro lordi a dicembre in busta paga

Paolo Zangrillo, ministro per la PA ha lanciato la super notizia che da dicembre ci saranno degli incrementi stipendiali dei dipendenti pubblici. In particolare, al personale scolastico andranno in media 100 euro lordi mensili.

Le somme, da assegnare a tutti i dipendenti statali, con differenze in base al comparto e soprattutto all’inquadramento professionale, sono state rese note durante l’incontro tra lo stesso ministro Zangrillo e i sindacati, svolto il 19 ottobre a Palazzo Vidoni.

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre, Serie Generale n. 244, è stato pubblicato il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, riguardante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, denominato “Decreto Fiscale”.

Il provvedimento è entrato in vigore il 19 ottobre. Si tratta di un documento collegato alla Legge di Bilancio 2024.