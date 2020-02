Azzolina: “I sindacati mi hanno delusa. Scioperano perché vogliono sapere prima le domande dei quiz”

Lunga intervista a La Stampa per il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

Il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha parlato del rapporto con i sindacati che hanno interrotto il dialogo e annunciato lo sciopero: “Sindacati? Scioperano dopo tre settimane dal mio insediamento. Mi hanno delusa. Scioperano perché vogliono sapere in anticipo le domande dei quiz del concorso, ma quella non è merce di scambio. Certe richieste non le posso prendere in considerazione. Porta chiusa? No, ma vado avanti. Rinnovo del contratto? Non so se riusciremo ad arrivare ai 100 euro di cui parlava l’ex ministro Fioramonti, ma sono ottimista. Tra gli stanziamenti fissati in legge di bilancio e la riduzione del cuneo fiscale ci sarà un aumento importante dello stipendio”.

