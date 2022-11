Bando INPS, assegni di frequenza e contributi formativi per figli di iscritti alla Gestione magistrale: domanda entro il 30 dicembre

Dovrà essere trasmessa dalle ore 12 del 23 novembre fino alle ore 12 del 30 dicembre 2022 la domanda per il nuovo bando INPS per l’erogazione di assegni di frequenza in favore di orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale e contributi formativi in favore di figli o orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale, portatori di handicap.

In particolare, sono messi a concorso 85 assegni di frequenza e 170 contributi formativi.

Per poter accedere alla prestazione “Assegni di frequenza” i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda);

b) essere a carico fiscale del richiedente la prestazione;

c) non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell’importo del beneficio messo a concorso.

Per poter accedere alla prestazione “Contributi formativi” i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda), scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo;

b) essere a carico fiscale del richiedente la prestazione;

c) non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell’importo del beneficio messo a concorso.

d) il beneficio è incompatibile con quello relativo al Bando di concorso INPS “Supermedia 2022” per l’anno scolastico 2021-2022.

Gli Assegni di frequenza e i Contributi formativi non sono cumulabili tra loro.

L’importo dell’assegno di frequenza e dei contributi formativi sono calcolati in base al valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario.