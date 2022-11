Bando INPS Master universitari, 800 borse di studio per figli di dipendenti pubblici: scadenza 16 dicembre 2022

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso Master universitari di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento in Italia 2022/2023.

I contributi messi a bando sono destinati a figli o orfani ed equiparati:

degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.

In particolare, per l’anno accademico 2022/2023, l’INPS pone a concorso:

n. 600 contributi per gli aventi diritto della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici;

n. 200 contributi per gli aventi diritto della Gestione Assistenza Magistrale.

L’importo massimo di ciascun contributo è € 10.000,00.

Possono partecipare al concorso i beneficiari in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea triennale per master di I livello;

b) diploma di laurea specialistica magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento per master di II livello;

c) diploma di laurea triennale/magistrale per i CUP;

d) essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda;

e) avere un’età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda;

f) non aver già ricevuto dall’Istituto, in uno degli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 borse di studio, per Master di I o II livello o Corsi universitari di perfezionamento, finanziate dall’Istituto o da altro ente statale;

g) non aver fruito e di non fruire di borse di studio a titolo di frequenza di master e CUP erogate da altre Istituzioni e Enti pubblici o privati.

La domanda deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 16/11/2022 e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/12/2022.