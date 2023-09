Bimbe di 6 anni fuggono da scuola, genitori furiosi: avviata ispezione per accertare eventuali responsabilità

Bimbe di 6 anni fuggono da scuola, genitori furiosi: avviata ispezione per...

Un altro caso di bambini che riescono a uscire indisturbati da scuola: stavolta è accaduto in un istituto comprensivo di Roma. Due bambine di 6 anni, iscritte al primo anno della scuola elementare, sono riuscite ad allontanarsi da compagni e docenti e raggiungere la nonna di una delle due. Lo riporta La Repubblica.

Le bimbe si sarebbero allontanate in un momento di caos

Forse le piccole hanno approfittato di un momento di caos, forse durante la ricreazione. Quando la donna ha aperto la porta e si è trovata la nipotina, insieme a un’amichetta, davanti alla porta quasi non ci credeva. La nonna ha quindi avvertito il figlio, che è andato di corsa a recuperare le due bambine per riportarle a scuola.

Da lì è scoppiato il caos. I genitori, furibondi, hanno chiesto conto alla scuola di quanto accaduto, insistendo sul fatto che le bambine avrebbero potuto farsi male, essere investite. Per fortuna le due piccole stanno bene. A chiarire come sia potuto succedere che nessuno, tra docenti e collaboratori scolastici, si sia accorto del fatto sarà un’ispezione, fatta partire dalla dirigente scolastica.

“A seguito della segnalazione di un episodio di elusione dei controlli da parte di due minori avvenuta il 22 settembre, venerdì scorso, e risoltasi fortunatamente senza danni, è stata avviata, come previsto, un’indagine interna”, si legge in una comunicazione inviata dalla preside alle famiglie.

Come stanno procedendo i docenti

“Questa sarà volta ad accertare le modalità dell’accaduto ma anche l’esistenza di eventuali responsabilità individuali in capo ai dipendenti implicati. All’esito dell’istruttoria saranno prese tutte le misure idonee ad impedire il ripetersi di simili episodi”. Nel frattempo, mentre i controlli vengono rafforzati, tutti i docenti stanno raccogliendo i numeri dei genitori, in modo tale da poterli avvertire subito in caso di problemi analoghi.

“Che però speriamo non accada più”, tuona una mamma che ha il figlio in un’altra classe. “Scoprire quanto è accaduto — prosegue — è stato uno shock. Fortunatamente le piccole stanno bene, ma poteva esserci una tragedia”.

L’eclatante caso di Firenze

Lo scorso aprile due alunni di circa sei anni sono riusciti ad uscire da soli dalla propria scuola elementare nel corso dell’orario scolastico, che si trova nel fiorentino, a Bagno a Ripoli, e raggiungere una delle zone più trafficate del capoluogo toscano, piazza San Marco.

I due piccoli scolari, a quanto pare, volevano recarsi a Roma. Sono riusciti a fuggire dalla scuola uscendo dall’edificio tramite una porta laterale raggiungendo la palestra, poco dopo l’orario d’ingresso, sfruttando un buco nella recinzione. Dopo aver percorso chilometri fino ad arrivare al centro di Firenze i bambini hanno iniziato a chiedere indicazioni a dei passanti, adulti, per raggiungere la stazione situata in piazza Santa Maria Novella.