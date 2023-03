Bonus trasporti 2023, fino a 60 euro per studenti e personale per l’acquisto di abbonamenti

Bonus trasporti 2023, fino a 60 euro per studenti e personale per...

La piattaforma “Bonus trasporti” è già pronta ad accogliere le richieste degli aventi diritto. Per l’apertura si attende solo il visto della Corte dei Conti sul Decreto interministeriale di attuazione della legge n. 23/2023.

Lo fa sapere il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, spiegando che il bonus sarà ragionevolmente erogabile a partire dal mese prossimo di aprile.

La piattaforma, raggiungibile al link https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/, non è dunque al momento ancora operativa, ma si dovrà attendere il via libera della Corte dei conti.

Il bonus fino a 60 euro potrà essere utilizzato anche dagli studenti e dal personale della scuola per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro riferito all’anno 2022. La richiesta potrà essere avanzata per sé stessi o per un beneficiario minorenne fiscalmente a carico.