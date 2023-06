Boom di non ammessi agli esami di terza media, succede nel Lazio

In questi giorni gli studenti e le studentesse della secondaria di primo grado sono alle prese con gli esami finali di terza media, che si concluderanno entro il 30 giugno.

L’Associazione Nazionale Presidi, secondo una prima stima, ha affermato che almeno 500 studenti, nel Lazio, non sono stati ammessi alla prova. Per i dati definitivi, ovviamente, bisognerà aspettare la pubblicazione dei quadri.

Per quanto riguarda i motivi che hanno portato alla non ammissione, possono essere ricondotti, secondo l’Anp, alle troppe insufficienze ricevute durante l’anno scolastico. Si tratta, secondo i dirigenti, di casi particolari, soprattutto quelli in cui gli studenti si trovano in contesti disagiati e quindi non riescono a stare al passo con le lezioni, i compiti e le interrogazioni. Un altro motivo sarebbe quello associato al periodo del Covid e della DaD, cosa che ha costretto gli studenti a non tornare in classe e a rallentare il percorso di formazione.

LEGGI ANCHE

Esami terza media, si parte. Oltre la metà degli studenti alle prese con gli scritti

Esiti di scrutini ed esami, no alla pubblicazione online dei voti degli studenti

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.