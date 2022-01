Borse di studio INPS, i bandi attivi per i figli di dipendenti pubblici

Borse di studio INPS, i bandi attivi per i figli di dipendenti...

Attualmente sono attivi due bandi INPS per l’erogazione di borse di studio in favore di figli o orfani ed equiparati di dipendenti pubblici.

Entrambi i bandi sono in scadenza a febbraio.

Borse di studio universitarie

Le borse di studio messe a concorso sono le seguenti:

La procedura per la trasmissione della domanda on-line è già attiva e sarà disponibile fino alle ore 12 del 21 febbraio 2022.

Borse di studio per la frequenza degli ITS

Il beneficio è riservato agli studenti fuori sede, cioè quelli che frequente-ranno nell’anno scolastico di riferimento un Istituto Tecnico Superiore che abbia sede in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, calcolata con riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale.

Per l’a.s. 2021/22 sono messi a bando n. 100 contributi dal valore di euro 4.000.

La domanda deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 12 del 25 gennaio 2022 e non oltre le ore 12 del 22 febbraio 2022.