Borse di studio INPS, soggiorni all’estero e vacanze tematiche in Italia

Sul sito www.inps.it è stato pubblicato il Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per Soggiorni studio all’estero (in paesi europei ed extra europei) e Vacanze tematiche in Italia. E’ anche disponibile il relativo documento contenente le faq relative alle domande più comuni.

Possono inoltrare domanda i dipendenti e i pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e i dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

Il bando è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado la possibilità di fruire di soggiorni studio all’estero e di vacanze tematiche in Italia durante la stagione estiva 2021 nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 6 settembre 2021.

L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un unico pacchetto riferito ad un soggiorno studio estivo all’estero o tematico in Italia nel periodo indicato e scelto tra quelli presenti nell’ “Elenco soggiorni vacanza all’estero e vacanze tematiche in Italia accreditati” che verrà pubblicato sul sito dell’Istituto in occasione dell’uscita delle graduatorie degli ammessi con riserva.

La domanda di partecipazione può essere trasmessa fino alle ore 12,00 del 13 aprile 2021.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook