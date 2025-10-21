Borse di studio per Master e Corsi di Perfezionamento universitari, bando INPS: domande entro il 22 ottobre 2025

L’INPS ha emanato un bando di concorso per l’anno accademico 2025/2026, volto ad assegnare contributi a figli o orfani di dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o alla Gestione magistrale.
Tali contributi sono destinati a sostenere la frequenza di Master universitari di I e II livello e Corsi universitari di Perfezionamento (CUP).
Il bando definisce dettagliatamente i requisiti di ammissione per i beneficiari, le modalità di invio telematico della domanda tramite SPID, CIE o CNS, e i termini temporali specifici per la presentazione, che va dal 1° ottobre al 22 ottobre 2025.
Vengono specificati l’ammontare massimo dei contributi (€ 10.000,00 per master in presenza) e i criteri di formazione delle graduatorie provvisorie, che si basano sul voto di laurea e sull’Indicatore ISEE per prestazioni universitarie. Infine, il testo stabilisce le procedure di erogazione del beneficio in acconti e saldi, vincolate alla documentazione di iscrizione e di conseguimento del titolo, e le sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci o mancata produzione della documentazione finale.
Tutte le scadenze
La corretta erogazione del beneficio INPS è strettamente legata al rispetto di diverse scadenze cruciali e all’adempimento di precisi obblighi documentali che si susseguono dalla presentazione della domanda fino al conseguimento del titolo.
Di seguito sono riepilogati i termini e gli adempimenti successivi previsti dal bando, distinti per fase:
Fase 1: Domanda di partecipazione e istruttoria
Questa fase riguarda la presentazione della domanda e la verifica iniziale dei dati dichiarati.
|Adempimento
|Scadenza
|Riferimenti
|Presentazione Domanda
|Dalle ore 12:00 del 01/10/2025 non oltre le ore 12:00 del 22/10/2025
|Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente online.
|Verifica e Modifica Dati Iniziali (compresi dati ISEE con omissioni o difformità)
|Entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (29/10/2025)
|Il richiedente deve accedere alla propria Area riservata per verificare l’esito e la correttezza dei dati acquisiti. Se riscontra informazioni diverse o dati mancanti, deve utilizzare la funzione “Modifica dati per riesame”. Decorso tale termine, i dati a sistema si intendono confermati.
|Pubblicazione Graduatorie
|Entro il 27 novembre 2025
|L’Istituto pubblica sul sito istituzionale le due distinte graduatorie degli ammessi con riserva.
Fase 2: Ammissione,iscrizione e acconto
Una volta ammesso con riserva, lo studente deve formalizzare l’iscrizione al Master/CUP e caricare la documentazione necessaria per ricevere il primo acconto.
|Adempimento
|Scadenza
|Dettagli sull’erogazione
|Formalizzazione Iscrizione e Invio Documenti
|Entro sessanta giorni dall’ammissione al Master o al Cup, e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 30/04/2026
|Se questa scadenza non viene rispettata, il beneficiario è considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.
Gli adempimenti obbligatori (da completare entro il 30/04/2026) sono:
- Dichiarare la condizione di inoccupato o disoccupato alla data della domanda.
- Dichiarare di essere fiscalmente a carico del genitore iscritto.
- Caricare il documento che attesti l’iscrizione al Master, datato e firmato dal legale rappresentante dell’ateneo, che deve contenere informazioni specifiche (costo totale, titolo, durata, ecc.).
- Rendere la formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall’INPS nei casi previsti (Art. 14).
- Caricare copia della fattura (o documento equipollente) intestata al richiedente per l’importo corrispondente:
- 50% del costo per i corsi annuali.
- 25% del costo totale biennale per i corsi biennali.
- Indicare l’IBAN.
- Utilizzare il tasto funzione “Invio dati ad INPS”.
A seguito della corretta allegazione di questa documentazione, le sedi INPS competenti effettueranno il pagamento dell’acconto entro 60 giorni.
Fase 3: Conclusione del Master e saldo
Questa fase riguarda il completamento del corso e l’ottenimento del saldo del contributo, con scadenze diverse per i Master annuali e quelli biennali.
A. Master Annuale (Art. 11)
|Adempimento
|Scadenza
|Dettagli sull’erogazione
|Documentazione Finale (Saldo)
|Entro 60 giorni dalla conclusione del Master, e comunque entro e non oltre il 30/06/2027
|Il richiedente deve: 1. Autocertificare frequenza e conseguimento del titolo. 2. Dichiarare la permanenza ininterrotta dei requisiti di iscrizione del titolare. 3. Allegare copia della fattura (o equipollente) per il saldo del costo del Master.
|Erogazione del Saldo (50%)
|Entro 60 giorni dalla corretta acquisizione della documentazione finale.
|L’Istituto eroga il restante 50% del contributo.
B. Master Biennale (Art. 12)
Il pagamento avviene in più tranche:
|Adempimento
|Scadenza
|Dettagli sull’erogazione
|Documentazione Prima Annualità (2° Acconto)
|Entro e non oltre la data del 30/06/2027
|Il richiedente deve: 1. Autocertificare frequenza e conseguimento della prima annualità. 2. Allegare copia della fattura per il saldo del costo della prima annualità.
|Erogazione 2° Acconto (25%)
|Entro 60 giorni dalla conclusione del primo anno e verifica della documentazione.
|Viene erogato un ulteriore 25% (portando il totale degli acconti al 50% del contributo).
|Documentazione Seconda Annualità (Saldo)
|Entro e non oltre la data del 30/06/2028
|Il richiedente deve: 1. Autocertificare frequenza e conseguimento del titolo biennale. 2. Allegare copia della fattura per il saldo del costo della seconda annualità.
|Erogazione del Saldo (50%)
|Entro 60 giorni dalla corretta acquisizione della documentazione finale.
|L’Istituto eroga il restante 50% a saldo del contributo.
Mancata produzione della documentazione
È fondamentale rispettare i termini finali, poiché la mancata produzione della documentazione richiesta entro i termini previsti comporta conseguenze finanziarie severe:
- Se per i Master annuali la documentazione finale non è prodotta entro il 30/06/2027, o per i Master biennali entro il 30/06/2028, il richiedente è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto.
- In caso di ritiro dal Master/CUP, il richiedente è parimenti tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto e non verrà corrisposto alcun saldo.
Tutta la documentazione deve essere acquisita nell’apposita procedura informatica.