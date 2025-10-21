Borse di studio per Master e Corsi di Perfezionamento universitari, bando INPS: domande entro il 22 ottobre 2025

L’INPS ha emanato un bando di concorso per l’anno accademico 2025/2026, volto ad assegnare contributi a figli o orfani di dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o alla Gestione magistrale.

Tali contributi sono destinati a sostenere la frequenza di Master universitari di I e II livello e Corsi universitari di Perfezionamento (CUP).

Il bando definisce dettagliatamente i requisiti di ammissione per i beneficiari, le modalità di invio telematico della domanda tramite SPID, CIE o CNS, e i termini temporali specifici per la presentazione, che va dal 1° ottobre al 22 ottobre 2025.

Vengono specificati l’ammontare massimo dei contributi (€ 10.000,00 per master in presenza) e i criteri di formazione delle graduatorie provvisorie, che si basano sul voto di laurea e sull’Indicatore ISEE per prestazioni universitarie. Infine, il testo stabilisce le procedure di erogazione del beneficio in acconti e saldi, vincolate alla documentazione di iscrizione e di conseguimento del titolo, e le sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci o mancata produzione della documentazione finale.

Tutte le scadenze

La corretta erogazione del beneficio INPS è strettamente legata al rispetto di diverse scadenze cruciali e all’adempimento di precisi obblighi documentali che si susseguono dalla presentazione della domanda fino al conseguimento del titolo.

Di seguito sono riepilogati i termini e gli adempimenti successivi previsti dal bando, distinti per fase:

Fase 1: Domanda di partecipazione e istruttoria

Questa fase riguarda la presentazione della domanda e la verifica iniziale dei dati dichiarati.

Adempimento Scadenza Riferimenti Presentazione Domanda Dalle ore 12:00 del 01/10/2025 non oltre le ore 12:00 del 22/10/2025 Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente online. Verifica e Modifica Dati Iniziali (compresi dati ISEE con omissioni o difformità) Entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (29/10/2025) Il richiedente deve accedere alla propria Area riservata per verificare l’esito e la correttezza dei dati acquisiti. Se riscontra informazioni diverse o dati mancanti, deve utilizzare la funzione “Modifica dati per riesame”. Decorso tale termine, i dati a sistema si intendono confermati. Pubblicazione Graduatorie Entro il 27 novembre 2025 L’Istituto pubblica sul sito istituzionale le due distinte graduatorie degli ammessi con riserva.

Fase 2: Ammissione,iscrizione e acconto

Una volta ammesso con riserva, lo studente deve formalizzare l’iscrizione al Master/CUP e caricare la documentazione necessaria per ricevere il primo acconto.

Adempimento Scadenza Dettagli sull’erogazione Formalizzazione Iscrizione e Invio Documenti Entro sessanta giorni dall’ammissione al Master o al Cup, e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 30/04/2026 Se questa scadenza non viene rispettata, il beneficiario è considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

Gli adempimenti obbligatori (da completare entro il 30/04/2026) sono:

Dichiarare la condizione di inoccupato o disoccupato alla data della domanda. Dichiarare di essere fiscalmente a carico del genitore iscritto. Caricare il documento che attesti l’iscrizione al Master, datato e firmato dal legale rappresentante dell’ateneo, che deve contenere informazioni specifiche (costo totale, titolo, durata, ecc.). Rendere la formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall’INPS nei casi previsti (Art. 14). Caricare copia della fattura (o documento equipollente) intestata al richiedente per l’importo corrispondente: 50% del costo per i corsi annuali.

del costo per i corsi annuali. 25% del costo totale biennale per i corsi biennali. Indicare l’IBAN. Utilizzare il tasto funzione “Invio dati ad INPS”.

A seguito della corretta allegazione di questa documentazione, le sedi INPS competenti effettueranno il pagamento dell’acconto entro 60 giorni.

Fase 3: Conclusione del Master e saldo

Questa fase riguarda il completamento del corso e l’ottenimento del saldo del contributo, con scadenze diverse per i Master annuali e quelli biennali.

A. Master Annuale (Art. 11)

Adempimento Scadenza Dettagli sull’erogazione Documentazione Finale (Saldo) Entro 60 giorni dalla conclusione del Master, e comunque entro e non oltre il 30/06/2027 Il richiedente deve: 1. Autocertificare frequenza e conseguimento del titolo. 2. Dichiarare la permanenza ininterrotta dei requisiti di iscrizione del titolare. 3. Allegare copia della fattura (o equipollente) per il saldo del costo del Master. Erogazione del Saldo (50%) Entro 60 giorni dalla corretta acquisizione della documentazione finale. L’Istituto eroga il restante 50% del contributo.

B. Master Biennale (Art. 12)

Il pagamento avviene in più tranche:

Adempimento Scadenza Dettagli sull’erogazione Documentazione Prima Annualità (2° Acconto) Entro e non oltre la data del 30/06/2027 Il richiedente deve: 1. Autocertificare frequenza e conseguimento della prima annualità. 2. Allegare copia della fattura per il saldo del costo della prima annualità. Erogazione 2° Acconto (25%) Entro 60 giorni dalla conclusione del primo anno e verifica della documentazione. Viene erogato un ulteriore 25% (portando il totale degli acconti al 50% del contributo). Documentazione Seconda Annualità (Saldo) Entro e non oltre la data del 30/06/2028 Il richiedente deve: 1. Autocertificare frequenza e conseguimento del titolo biennale. 2. Allegare copia della fattura per il saldo del costo della seconda annualità. Erogazione del Saldo (50%) Entro 60 giorni dalla corretta acquisizione della documentazione finale. L’Istituto eroga il restante 50% a saldo del contributo.

Mancata produzione della documentazione

È fondamentale rispettare i termini finali, poiché la mancata produzione della documentazione richiesta entro i termini previsti comporta conseguenze finanziarie severe:

Se per i Master annuali la documentazione finale non è prodotta entro il 30/06/2027 , o per i Master biennali entro il 30/06/2028 , il richiedente è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto.

, o per i Master biennali , il richiedente è dall’Istituto. In caso di ritiro dal Master/CUP, il richiedente è parimenti tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto e non verrà corrisposto alcun saldo.

Tutta la documentazione deve essere acquisita nell’apposita procedura informatica.