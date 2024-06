Brutti voti, in quali casi sono indice di disagio? Ecco come insegnare a gestire il fallimento

Brutti voti, in quali casi sono indice di disagio? Ecco come insegnare...

I brutti voti spesso segnalano un disagio. I docenti dovrebbero indagare le cause, offrire sostegno emotivo e didattico, e collaborare con genitori e specialisti. Un approccio empatico e personalizzato può fare la differenza. VAI AL CORSO

“Queste nuove generazioni io non le capisco. Noi non eravamo così!”. “Gli studenti di oggi sono estremamente fragili sul piano emotivo e poi non hanno regole”. “Cellulari e social media hanno modificato il loro cervello. Il danno ormai è fatto!”.

Tanti insegnanti (e genitori) sono disorientati di fronte a quella sorta di insondabile mistero che sono le nuove generazioni oggi: un dedalo di vissuti, emozioni, sensibilità, contraddizioni, insicurezze, che causa certamente significativi disagi nella vita dei minori, ma che rendono peraltro più alta la probabilità dell’errore educativo (anche grave e in totale buona fede) da parte degli adulti.

Per questo motivo bisogna acquisire una maggiore consapevolezza di alcune nuove criticità psicologiche e sociali che caratterizzano la vita degli allievi, per poter intervenire con strategie educative e relazionali più mirate ed efficaci e aiutarli così maggiormente nel loro complesso e difficile percorso di crescita.

Punti tematici

Le nuove criticità che caratterizzano gli studenti: i casi sempre più frequenti di ansia, frustrazione, bassa autostima, ritiro sociale, atti autolesionistici, desensibilizzazione e apatia; il disagio di fronte ai cambiamenti corporei

La complessa fase della costruzione identitaria

Cosa è cambiato con l’ingresso degli smartphone e dei social media nella vita dei ragazzi

Il difficile rapporto tra funzione affettiva e funzione normativa dell’educazione; i famosi “no che aiutano a crescere”

L’ascolto attivo nella relazione con i minori

Pressioni ingestibili dei genitori sui figli, per la loro performance, per il loro “successo”

La gestione del fallimento

La cultura del noi, cooperativa e non centrata sulla competizione

Insegnare agli studenti a riconoscere, comprendere ed esprimere meglio le proprie emozioni

Educare all’empatia e alla presa in carico dei bisogni degli altri

Nuovi e “insospettabili” punti di forza delle nuove generazioni

Il corso

Su questi argomenti il corso Leggere il disagio nascosto dei nostri giovani, in programma dal 5 giugno, a cura di Giovanni Morello.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, offre un’ampia offerta formativa tra webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole e corsi di preparazione ai concorsi.

I nostri webinar

LA CERTIFICAZIONE EIPASS STANDARD

Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate – GRATIS

TRANSIZIONE DIGITALE, SCEGLI IL PERCORSO PER LA TUA SCUOLA

Dop: strategie di intervento in classe

ChatGpt-4o: potenzialità, questioni etiche e impatto sulla didattica

Insegnare nella classe complessa

Dinamiche di classe, inclusione e insegnamento

Grammatica valenziale: teoria, metodologia e progettazione didattica

Fare scuola in natura. Teoria e pratica dell’outdoor education