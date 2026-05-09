Burnout docenti, quando Valditara chiedeva chiarimenti a Gelmini. “Accertare il tasso di suicidi della categoria”

Il tema del burnout è fortemente sentito dalla categoria dei docenti, e non da oggi. Come rilevato da un sondaggio esclusivo de La Tecnica della Scuola, condotto su oltre 2.100 insegnanti, il 68% di essi sostiene di avere sintomi di stress lavorativo, con varie patologie emergenti, fisiche (come gastroenterite, malattie del cuore, fibromialgie) e psicologiche (ansia, emicranie, disturbi dell’umore). Le “vie d’uscita” sono considerate costose e insufficienti – il prepensionamento, per esempio, è possibile soltanto per la scuola dell’infanzia e la primaria – e si chiede al governo Meloni di fare di più.

Le prime denunce, tuttavia, risalgono a diversi anni fa. A presentarle, tra gli altri, è chi oggi siede sulla poltrona più alta del ministero dell’istruzione e del merito. Vale a dire Giuseppe Valditara, che da senatore dell’opposizione, nel 2011, interrogava il suo predecessore a viale Trastevere, Mariastella Gelmini, proprio sul tema del burnout. Un’interrogazione presentata a gennaio di quell’anno (rimasta senza risposta) chiedeva al ministro di “attivare ricerche epidemiologiche al fine di accertare urgentemente l’incidenza delle patologie psichiatriche, il consumo di psicofarmaci, il tasso suicidario della categoria”.

In altre parole, verificare l’incidenza del burnout sui docenti italiani, e di intervenire di conseguenza. Le stesse richieste che quindici anni dopo, mutatis mutandis, vengono presentate a lui. A ricordarlo, nel corso dell’ultima puntata di Scuola Talk, la trasmissione di approfondimento settimanale de La Tecnica della Scuola, è stato Vittorio Lodolo D’Oria, medico specializzato sull’argomento, già deputato della Repubblica Italiana, da anni in prima linea nella denuncia del burnout. Proprio lui, infatti, aveva contribuito a preparare l’interrogazione di Valditara dal punto di vista tecnico.

“Già il 13 gennaio 2011 feci presentare un’interrogazione sull’usura psicofisica dei docenti“, ha detto Lodolo D’Oria. “Il firmatario era l’attuale ministro. All’epoca, con il governo Berlusconi, l’interrogazione finì nel nulla. Speravo che, una volta nominato, Valditara desse seguito a quel tema, ma nonostante i contatti non è stato fatto nulla di concreto”. Già nel 2009, del resto, il tema era stato al centro di un’interrogazione della deputata Daniela Sbrollini, mentre nel 2016 sarebbe toccato al senatore Giuseppe Vacciano sollevare il tema. Una questione annosa, insomma, che non è stata ancora risolta.