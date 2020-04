Rispondiamo alla domanda di una docente della scuola primaria titolare su posto comune, riguardo il calcolo del punteggio del servizio e la compilazione dell’Allegato D scuola primaria.

Domanda della docente

Sono una docente di scuola primaria titolare da 3 anni, compreso l’anno in corso, nella scuola X, ho un preruolo di 8 anni, come devo compilare il modello di domanda di mobilità volontaria e l’allegato D scuola primaria?

Risposta alla domanda della docente

Si deve inserire nella casella 1 della sezione Anzianità di servizio della domanda di mobilità il numero “2”, che sarebbero il numero di anni di ruolo escluso l’anno in corso che non si conta. Questo numero “2” di anni di ruolo dà diritto a 12 punti ( 6 per ogni anno scolastico di ruolo). Poi si deve inserire nella casella 3 della medesima sezione il numero “8”, che sarebbero gli anni di preruolo con almeno 180 giorni di servizio o con servizio continuativo dal 1° di febbraio fino agli scrutini finali. Questo numero “8” dà diritto, nella mobilità volontaria, a 48 punti (6 punti per ogni anno scolastico di pre ruolo). Per la compilazione dell’Allegato D scuola primaria, si consiglia la visione del seguente video.