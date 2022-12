Calendario della disabilità in chiave fiabesca, a Roma in mostra le dodici tele in stile caravaggesco

Calendario della disabilità in chiave fiabesca, a Roma in mostra le dodici...

Sabato 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Nel ricordare l’importanza di questo giorno, segnaliamo l’iniziativa del Comitato Disabilità Municipio X di Roma. Si tratta della creazione del primo calendario dedicato alla disabilità in chiave fiabesca.

“Il progetto ha avuto la finalità di fotografare i soggetti con disabilità, circa 40 ragazzi, nei panni dei personaggi delle fiabe o dei romanzi.In questo modo non solo guardiamo la Disabilità in chiave artistica, ma diamo ai nostri figli la possibilità di avere, per la prima volta, un ritratto che vada oltre la patologia e che li catapulti nel mondo dei sogni agli occhi di chi osserva” – affermano Emanuela Borin presidente CDMX e Pamela Pompei vice presidente CDMX (madre, ideatrice e fotografa del calendario fiabesco 2023).

E aggiungono: “Questo pretenzioso progetto è il primo in assoluto ad essere realizzato e per noi rappresenta una vera conquista poter mostrare al mondo che tutti possono fare parte di una fiaba. Accanto ad ogni immagine, oltre al mese, appare una didascalia in termini scientifici che descrive la patologia dei soggetti ritratti dando la possibilità a tutti di conoscere ciò che caratterizza le vite delle famiglie e dei loro figli poiché ci rendiamo conto che c’è davvero bisogno di informazione in un mondo in cui la disabilità è vista come estranea”.

Il calendario sarà presentato al pubblico domenica 11 dicembre in un evento in cui si potrà visitare la mostra con le 12 foto su tela 60×60 in stile caravaggesco.

Per maggiori info, www.comitatodisabilitam10.it.