Calendario scolastico 2020/21, anche in Calabria si torna a scuola il 24 settembre

Anche la Regione Calabria ha deciso di non rispettare la data del 14 settembre indicata dal Ministero e ha deliberato il calendario scolastico 2020/21, prevedendo l’avvio delle lezioni il 24 settembre.

La scelta è stata dettata dalla necessità di permettere agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche l’adozione dei relativi provvedimenti per l’organizzazione e la pianificazione delle proprie attività, nei modi e nei tempi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con la programmazione scolastica.

Il termine delle lezioni è fissato per il giorno 12 giugno 2021 per n. 202 giorni di lezione. Per le scuole dell’infanzia, il termine delle attività è fissato per il giorno 30 giugno 2021.

Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali nei seguenti giorni: